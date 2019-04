Imperia. Fratelli Carli, la storica azienda olearia di Imperia, nel ponente ligure, che dal 1911 produce e distribuisce

per corrispondenza i propri prodotti in Italia e in diversi paesi nel mondo, lunedì 22 aprile terrà aperto, straordinariamente, il suo Museo dell’Olivo Carlo Carli che, per l’occasione, avrà anche ingresso gratuito.

L’iniziativa si ripete con successo ormai da sei anni e coinvolge di volta in volta sempre più numerosi visitatori, imperiesi, italiani in visita in città e turisti internazionali in vacanza nel ponente ligure. Tante le iniziative pensate per la giornata: i più piccini potranno partecipare a un’avvincente caccia al tesoro all’interno degli spazi museali seguendo indizi preziosi, così come sperimentare l’odore e il gusto dell’olio nello spazio Laboratolio, pensato appositamente per loro. I più grandi invece potranno prendere parte alle visite guidate in gruppo.

Vista l’affluenza dei visitatori provenienti dall’estero, sono disponibili le audio guide in 3 lingue (tedesco, inglese e francese) che prevedono un tempo stimato per la visita di circa un’ora. Questo Museo, sorprendente per la sua ricchezza, è l’omaggio che la famiglia Carli ha voluto dedicare alla nobile pianta dell’olivo che da oltre cinquemila anni accompagna la cultura e la vita quotidiana dell’uomo del Mediterraneo.

Intitolato così al compianto Cav. del Lav. Carlo Carli, che ne fu fondatore, il Museo rappresenta la più completa e ampia raccolta presente in Italia di reperti archeologici, oggetti e attrezzi legati al mondo della pianta dell’olivo e dell’olio, dall’antichità ai giorni nostri. Realizzato con passione e rigore scientifico, tanto da meritarsi la “Menzione speciale Museo dell’anno” non appena fu inaugurato, questo straordinario Museo ( www.museodellolivo.com ) è un affascinante viaggio nello spazio e nel tempo che, da Oriente ad Occidente del Mare Nostrum, coinvolge le grandi civiltà della storia. Attraverso 18 sale tematiche, ne è protagonista la pianta dell’olivo con i suoi molteplici doni e le sue valenze simboliche.

L’appuntamento per il porte aperte gratuito è dunque fissato per lunedì 22 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 in via Garessio ad Imperia, dove per l’occasione rimarrà aperto anche l’Emporio Fratelli Carli, un luogo ricco di sapori e saperi dove sarà possibile trovare e provare non solo il celebre Olio Carli, ma anche i tanti squisiti prodotti della tradizione alimentare ligure e mediterranea. Così commenta Claudia Carli, rappresentante della quarta generazione della famiglia e brand marketing manager di Fratelli Carli: “L’apertura straordinaria di Pasquetta è diventata ormai una tradizione, un

appuntamento atteso a chiusura della Settimana Santa. Anche quest’anno è un grande piacere per noi ospitare gratuitamente tutti coloro che vorranno farci visita”. Continua Claudia Carli: “Un’occasione da non perdere per venire a vedere il nostro Museo. Il nostro desiderio, che era quello del nonno, rimane quello di valorizzare il patrimonio culturale mediterraneo attraverso la sacra pianta dell’olivo a cui la nostra azienda deve molto”.

Fratelli Carli è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di Clienti nel mondo e 11 Empori in Italia (Imperia, Milano, Monza, Como, Orio al Serio, Varese, Torino, Alessandria, Cuneo, Padova e Bologna ).