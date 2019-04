Imperia, a maggio arriva il primo Travel Blogger Contest: sfida a colpi di like

Imperia. Qual è la maniera più efficace per promuovere l’immagine di una città in Italia e nel mondo? A questa domanda risponde l‘Imperia Travel Blogger Contest, previsto per il 3, il 4 e il 5 maggio.

Il web è diventato da qualche anno il principale palcoscenico per veicolare contenuti. E così, grazie all’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale di Imperia, ideata dall’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio, arriveranno in città alcuni travel bloggers, professionisti italiani e stranieri, per partecipare a un contest fotografico e di contenuti digitali. Sono giornalisti, fotografi, content creators che lavorano nel settore viaggi, enogastronomia e lifestyle. Per loro sono previste una serie di attività sportive, enogastronomiche e culturali che hanno come focus il territorio e la tradizione imperiese.

Il fine del contest – spiega l’assessore Oneglio – è la promozione territoriale attraverso foto e video di qualità, diffusi su diverse piattaforme social. Il contenuto con più like e views vincerà un premio di 1000 euro. Il contest terminerà il 5 maggio pomeriggio, con la premiazione presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia“.

«Hanno già aderito ospiti importanti da tre Continenti con considerevoli seguiti di pubblico», spiega il direttore artistico, Eugenio Ripepi.«La guest del concorso sarà Barbascura, uno youtuber, divulgatore scientifico e cantautore, principalmente noto per i suoi “Riassuntazzi brutti”, in cui riassume in modo comico puntate di telefilm e film famosi, e per “Scienza Brutta”, rubrica di divulgazione scientifica in salsa umoristica».

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Artemis New Media. A curare l’organizzazione è stata Valentina Borea. L’evento avrà la partnership di Instagramers Liguria per tramite del responsabile regionale Silvio Massolo.

Di seguito l’elenco dei partecipanti già confermati:

Barbascura, Guest, divulgatore comico e scienziato

Mr Marra, esperto di cinema

Sebastiano Serafini, artista e compositore, italiano che vive in Giappone, 450.000 followers su Instagram

Vanessa Bockmann, australiana, instagramer del mondo degli Yacht

Martin Einer, fotografo tedesco che vive a Parigi

Roberta Isceri da Roma, travel blogger e giornalista

Letizia Gardin, veneta, travel blogger

Marinella Scarico, Milano, travel blogger e consulente web per pmi

Valeria Alchirafi, lifestyle blogger, Catania

Eriko Kawasaki, giapponese che vive in Italia, lifestyle blogger, cantante e modella

Chiara Ruggeri, report di viaggio, Trentino