Il ventenne Michele Castaldo si candida a consigliere di Soldano per Cassini

Soldano. Michele Castaldo, 20 anni, studente universitario della facoltà di Lettere e Filosofia a Genova, ha annunciato la propria candidatura a consigliere comunale per il candidato sindaco Isio Cassini.

«Scendo in campo! – ha detto il giovane -. Perché amare il proprio paese vuol dire metterci la faccia per dare voce ai suoi bisogni, vuol dire rimboccarsi le maniche per contribuire a farlo crescere. E io amo Soldano. È per questo che ho deciso di candidarmi a consigliere comunale. Per me significa molto. Significa serietà, responsabilità, impegno. Senza smettere mai di investire il mio tempo e le mie energie in difesa della risorse culturali e della identità di Soldano. Giovane per i giovani. Non nascondo una certa emozione. Un grazie sentito a chi mi ha concesso questa possibilità. #isiosindaco #listadelleone #Soldano»