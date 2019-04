Il sottosegratario Giancarlo Giorgetti fa tappa a Sanremo e Ventimiglia

La Segreteria provinciale della Lega – in collaborazione con quelle cittadine di Sanremo e di Ventimiglia – ha organizzato per mercoledì 1 maggio la visita del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti.

Il Sottosegretario sarà a Ventimiglia alle 17:30, dove interverrà in via Hanbury in occasione della presentazione dei candidati della Lega di Ventimiglia, al cui termine verrà offerto anche un piccolo rinfresco. Per l’occasione sarà presente anche il candidato sindaco del centro destra unito Gaetano Scullino.

In serata, invece, Giorgetti arriverà a Sanremo, dove la sua visita sarà divisa in due parti: alle 19.00, infatti, il Sottosegretario incontrerà il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini presso il Point di piazza Colombo, dove per l’occasione saranno presenti anche il Commissario Provinciale della Lega Imperia Presidente del Consiglio Regionale ligure Alessandro Piana, l’Onorevole Flavio Di Muro, la Vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale e i candidati della Lega Sanremo alle Elezioni Amministrative di Sanremo del prossimo 26 maggio. La seconda parte della serata avrà, poi, inizio intorno alle 20.15, quando i partecipanti all’incontro si sposteranno al ristorante “Victory Morgana Bay” di Corso Trento e Trieste 16, presso cui avrà luogo una cena aperta al pubblico.

Per prenotazioni rivolgersi alle Sezioni Comunali della Lega:

– Sez. Lega Imperia 335/5366715

– Sez. Lega Sanremo: 339/3306566

– Sez. Lega Ventimiglia: 380/1816177

– Sez. LEGA Val Nervia – Val Verbone: 329/6022421