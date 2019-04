Il sindaco di Diano Marina autorizza l’accensione dei riscaldamenti

Diano Marina. Considerato che da alcuni giorni il clima è caratterizzato da escursioni termiche dovute al repentino abbassamento della temperatura che, in alcune zone, non consentono di avere negli ambienti di abitazione temperature adatte alla soglia di benessere, il sindaco di Diano Marina,

con apposita Ordinanza ha disposto l’autorizzazione all’accensione degli impianti termici, di distribuzione ed utilizzazione di calore, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 5 del D.P.R. n° 74/2013, su tutto il territorio comunale a decorrere da oggi 11 aprile al giorno 28 aprile fino al limite massimo di 5 (cinque) ore giornaliere come previsto dalla norma. ORDINANZA 63