Il sanremese Tommaso Corsaro sul podio ai Trofei Wheelup Mes Moto Estate 2019

Sanremo. La scorsa domenica sul circuito di Franciacorta si è disputata la prima gara dei Trofei Wheelup Mes Moto Estate 2019 organizzata dal Motoclub Ducale di Parma. Tra i partecipanti era presente anche il giovane pilota sanremese Tommaso Corsaro, iscritto nella classe Moto 4, in sella alla moto IMR, rielaborata da 2R Moto di Riccardo Ricorda, con i colori di MRT Corse e tesserato con il Motoclub Ducale di Parma.

Nella giornata di sabato si sono svolte le qualifiche in condizioni di pista bagnata, ma purtroppo a causa di problemi tecnici il pilota matuziano è riuscito a compiere solo due giri che lo hanno relegato in 16° posizione in griglia di partenza. Griglia che vede schierarsi, accanto alle Moto 4, anche moto di cat 125cc IGP, due tempi molto più performanti.

La domenica, però, Tommaso Corsaro si è riscattato con una partenza fulminea che gli ha fatto risalire otto posizioni alla prima curva. La gara è stata molto impegnativa. La poca esperienza con le moto di grossa cilindrata e purtroppo le condizioni di gara con pista molto bagnata hanno influito sul risultato finale che comunque ha portato al traguardo il pilota matuziano quinto in classifica di categoria Moto 4 e terzo nella categoria Rookies (categoria che include i piloti all’esordio di campionato con licenza FMI).

Corsaro corre anche nel campionato 12 Pollici Italian Cup, sempre con il team Mrt Corse, in sella ad una moto 2R – pitbike con motore 150cc 14 cavalli e ruote da 12 pollici.

Corsaro ringrazia 2R Moto nella persona di Riccardo Ricorda per tutta l’assistenza tecnica e in pista e il team Mrt Corse nella persona del presidente Alessandro Antonini per l’opportunità che gli è stata data. Ringrazia tutti gli sponsor e i partner tecnici che gli permettono di affrontare il mondo delle gare in sicurezza e in condizioni performanti: Officine Meccaniche Dallavalle di S. Giorgio Piacentino (PC), Arai Helmets – Ber Racing Europe, Capit Performance e Record tute. Il prossimo appuntamento sportivo di Tommaso sarà a Varano il 18 e il 19 maggio.