Sanremo. È il poeta e scrittore Gianmarco Parodi ad aggiudicarsi quest’anno il Premio Nazionale di Poesia “Daniela Cairoli” attribuito dalla Città di Como.

Il giovane sanremese (già distintosi in vari premi quali il Beppe Salvia nel 2018 alla Biblioteca Nazionale di Roma e nel 2011 il Premio Città di Ventimiglia per il romanzo Oblio) vince con una lirica inedita il primo premio tra oltre 380 partecipanti da tutta Italia.

La poesia inedita “n.11” gioca in pochi versi potenti e commoventi sulla presenza/assenza delle persone che caratterizzano le nostre vite e sul potere dei piccoli momenti che saldano i nostri ricordi.

Si conosce Parodi già per i suoi eccentrici laboratori di scrittura creativa, per i romanzi quali Tria Ora e per l’ultimo racconto Fuocamà nell’antologia “La Liguria brucia” ma da qualche anno si sta distinguendo in Italia anche in poesia, lato forse un po’ più nascosto dell’autore, ma altrettanto potente.

La cerimonia di premiazione è avvenuta questo sabato, organizzata dall’associazione Helianto, e ha visto uno splendido spettacolo teatralizzato delle liriche finaliste e tutto il ricavato del premio devoluto alla ricerca contro la Còrea di Hungtington, rara malattia neurodegenerativa.