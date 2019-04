Il Rallye Sanremo accende i motori in attesa del via

Sanremo. Sotto un cielo grigio e, a tratti, una pioggia sottile, si sono svolte le prime operazioni di verifica – tecnica e sportiva – di vetture e concorrenti iscritti al Rallye Sanremo.

Verifiche che proseguiranno nella mattinata di oggi parallelamente allo svolgimento dello shake down in località San Romolo, primo vero confronto con il cronometro di questa edizione dell’evento motoristico che, con le sue quattro gare in programma e il Lancia Stratos World Meeting, ha richiamato sulle strade del Ponente Ligure oltre 250 vetture.

Proprio le Lancia Stratos, le berlinette che vinsero negli anni Settanta cinque edizioni della gara, faranno da apripista sulle prove speciali del rally dopo aver lasciato Corso Imperatrice alle 10.30. La partenza del 66° Rallye Sanremo è fissata alle 14.45; alle 14.59 il primo concorrente in gara affronterà i 2560 metri a cronometro della “Porto Sole”, prova di apertura di una lunga giornata che si concluderà nel cuore della notte al termine della “Mini Ronde” e della “San Romolo”, palcoscenico su cui saranno chiamati a dare spettacolo tutti i protagonisti del Campionato Italiano Rally che qui a Sanremo mette in sena il suo secondo appuntamento stagionale.

Alle 14.13, dalla pedana posta in Corso Imperatrice sotto la scalinata del Casinò, i concorrenti ammessi al via del 34° Rally Storico inizieranno ufficialmente la loro avventura per affrontare le prime tre prove speciali. Nell’ordine: Vignai (ore 14.52, km 14,31) Bignone (ore 15.21, km 10,62) e San Romolo (ore 16.38, km 14,24). Gli specialisti della precisione cronometrica inseguiranno il rally storico e così la 33° Coppa dei Fiori partirà da Corso Imperatrice alle 15.18.