Il primo maggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti a Ventimiglia per proposta legge frontalieri

Ventimiglia. Il primo maggio è una ricorrenza importante che si celebra in Italia così come in molti altri paesi del mondo. Una giornata volta a ricordare la conquista dei diritti da parte dei lavoratori. A Ventimiglia quest’anno per coloro che si dedicano ad un mestiere oltre frontiera la giornata di mercoledì prossimo sarà un’occasione di maggiore interesse per la categoria perché sarà presente in città per un incontro nel merito insieme all’onorevole Flavio Di Muro anche il Sottosegretario alla Presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti.

L’occasione in questione sarà appunto la presentazione della proposta di legge del deputato Di Muro. Una normativa che va incontro ai bisogni e alle necessità dei lavoratori frontalieri e dei pensionati frontalieri nata dopo un lavoro di disamina affrontato con i diretti interessati, si tratta in particolare di alzare l’attuale franchigia d’esenzione Irpef da 7500 a 10 mila euro e l’introduzione a questo bonus (7500) anche per i pensionati della categoria.

«Sarà un’occasione importante quella della visita del Sottosegretario onorevole Giorgetti organizzata dalla Lega Ventimiglia – ha commentato Flavio Di Muro – Per noi è fondamentale non solo celebrare le ricorrenze ma impegnarsi con atti concreti per una migliore dignità sociale ed economica dei lavoratori, nel caso in questione dei frontalieri». Sarà quindi un’opportunità da non perdere per tutta la cittadinanza e in particolare per i lavoratori frontalieri l’incontro con l’on Giorgetti presente a Ventimiglia mercoledì 1 maggio in via Hanbury alle ore 17:30 dove sarà presentata la proposta e verranno distribuite le copie della proposta di legge, la prima delle quali sarà consegnata direttamente dall’on. Di Muro al Sottosegretario.