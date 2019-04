Il Popolo della Famiglia di Imperia a Montecitorio per il reddito di maternità

Imperia. Il Popolo della Famiglia di Imperia ha preso parte a piazza Montecitorio lo scorso 3 aprile alla manifestazione per la ufficializzazione del traguardo delle 50mila firme certificate raccolte sul reddito di maternità, che diventa così un disegno di legge di iniziativa popolare presentabile alle Camere.

Mario Adinolfi, presidente nazionale del PdF, ha dichiarato: “Proseguiremo per tutto il mese di aprile con i gazebo nelle città per rendere ancora più forte la spinta dal basso che rivoluzioni le politiche familiari riconoscendo il ruolo lavorativo della donna madre con l’erogazione di mille euro al mese per i primi otto anni di vita del figlio, qualora la donna si dedichi in via esclusiva alla vita familiare”.

Il Popolo della Famiglia di Imperia proseguirà fin da questo fine settimana per tutto il mese di aprile con la raccolta firme, accompagnata a quella per presentare il simbolo del PdF alle elezioni europee del 26 maggio accompagnato al simbolo del Partito popolare europeo.