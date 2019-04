Sanremo. Il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas sceglie la Riviera per allenarsi e riposarsi.

Il finlandese, attivo in Formula 1 dal 2013 con Williams, con cui ha corso dal 2013 al 2016, e Mercedes, con cui corre dal 2017, ha documentato il momento sul suo profilo Instagram: in una storia si vede infatti che sta percorrendo l’Aurelia che collega Sanremo a Ospedaletti, dirigendosi verso Bordighera, in sella a una bici.