Oliviero Olivieri si candida alla carica di sindaco a Montegrosso Pian Latte

Imperia. L’ex consigliere comunale del capoluogo Oliviero Olivieri sarà candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019 a Montegrosso Pian Latte.

Olivieri originario per parte materna del paese della valle Arroscia si presenta a capo di una lista civica, “Futuro Insieme” .

«La nostra proposta amministrativa -dice Olivieri – non è diretta a creare alcuna contrapposizione, nasce da una attenta valutazione della situazione in cui versa Montegrosso e delle problematiche irrisolte che ormai da anni investono il paese. Riteniamo che la spinta propulsiva dell’uscente amministrazione, dopo i dieci anni trascorsi, sia ormai esaurita e pertanto vogliamo offrire ai nostri compaesani quelle che sono le nostre competenze ed esperienze amministrative, con entusiasmo e spirito di servizio, per costruire insieme un progetto di paese col quale, riappropriandoci del nostro essere comunità, porteremo Montegrosso Pian Latte nel futuro, nel segno del cambiamento e della efficienza amministrativa e mantenendo inalterate le nostre tradizioni».

La lista presenta alla carica di candidati consiglieri: Gianfranco Cordeglio, (pensionato), Romolo Cordeglio (pensionato), Federica Maglio (geometra, impiegata settore edile e manutentivo), Marco Maglio (autoferrotranviere), Michele Maglio (pensionato), Niccolò Maglio (pallanuotista), Angelo Toscano (pensionato, ex dirigente della formazione professionale, già sindaco di Montegrosso dal 1980 al 1999 e consigliere provinciale dal 2006 al 2010).

Oliviero Olivieri, laureto in Legge a Pavia svolge la professione di avvocato ed è stato consigliere comunale del Pd dal 2009 al 2018 a Imperia. Da sempre impegnato è nel mondo dell’associazionismo cattolico.