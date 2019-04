Mercato dei fiori ad Amaie Energia per 9 anni in cambio di canone e lavori

Sanremo. E’ arrivato l’ok della giunta comunale all’affidamento del mercato dei fiori di Valle Armea ad Amaie Energia, la partecipata di Palazzo Bellevue il cui core business è la raccolta dei rifiuti.

L’atto dell’amministrazione Biancheri fissa in nove anni la concessione alla società in house del Comune per un canone annuo di cento mila euro e prescrive l’impegno, da parte dell’azienda pubblica, di investire trecento mila euro all’anno per nei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di cui necessita la struttura.

I principali problemi dell’immobile realizzato negli anni ’80 con il finanziamento del Ministero dell’Agricoltura riguardano l’impermeabilizzazione della copertura e lo stato di alcune travi che sono irrimediabilmente logorate, mentre i magazzini si allagano a ogni pioggia intensa. Manca anche la certificazione antincendio.

Dopo la liquidazione della vecchia cooperativa Ucflor, la gestione del mercato e la concessione all’uso dello stesso era passata nella mani dell’articolazione di Amaie Spa. Caduto il vincolo di destinazione d’uso a mercato (scaduto il 6 di novembre scorso), la struttura era rientrata a pieno titolo nella disponibilità del Municipio.