In Valle Argentina (e non solo) è emergenza per le condizioni del manto stradale della provinciale 548, quotidianamente utilizzata per raggiungere i borghi dell’entroterra dai residenti e nei weekend da tanti turisti e ciclisti.

Le immagini parlano chiaro. A un anno di distanza dall’arrivo dei fondi governativi per la manutenzione delle strade, di competenza dell’ente Provincia, poco si è mosso. Esempio lampante è la condizione in cui versa la 548, ampiamente documentata nella gallery correlata all’articolo.