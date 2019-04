Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ha organizzato il Memorial Mauro Rabozzi al campo sportivo Zaccari di Camporosso giovedì 25 aprile.

Grande affluenza partecipativa da parte di tutti i protagonisti (tecnici, dirigenti, atleti e genitori al seguito) al torneo rivolto agli esordienti 2007/2008 a 9. La società in collaborazione con la famiglia Rabozzi ha organizzato questo evento in ricordo del caro Mauro Rabozzi, uomo e tecnico presente nei cuori e nelle menti di chi da sempre opera all’interno dei settori giovanili ed in particolar modo nel club Salesiano dove per molti anni ha operato in maniera straordinaria con le sue note virtù umane e competenze tecniche.

La società biancorossa insieme alla famiglia Rabozzi ha ricordato, per l’occasione, l’esistenza del fondo Mauro Rabozzi istituito ormai da tempo e tutt’oggi a disposizione della famiglia biancorossa per la stagione in corso fino al 30 maggio. «Il fondo ha messo a disposizione dei tesserati due borse di studio per il valore di 150 euro cadauna. Si invitano gli interessati a prendere contatti con gli assegnatari del fondo» – fa sapere la società biancorossa.

«L’organizzazione porge un sentito ringraziamento alla famiglia di Mauro ed un abbraccio affettuoso ad Emanuele, il suo nipotino. Un grazie va alle società partecipanti alla manifestazione ed alle rispettive famiglie che come sempre animano con la loro preziosa presenza questi eventi accanto ai propri bimbi – dichiara il direttore tecnico Francesco Lapa - Grazie mille ancora all’equipe organizzativa societaria che con grande passione si prodiga per garantire ospitalità e tutti i servizi prestati. Soprattutto grazie alle insostituibili e splendide mamme dei nostri ragazzi instancabili e preziose collaboratrici».

Il torneo si è disputato con la formula all’italiana a girone unico: 7 le squadre partecipanti con 6 gare disputate per ogni team. La manifestazione ha visto prevalere il Don Bosco Vallecrosia Intemelia guidata dai tecnici Marco Anzalone, Emiliano Scandi ed Adriano Raffa con numeri record: 6 vittorie e nessun gol subito. Ciò evidenzia il valore assoluto di questa formazione composta esclusivamente da 2008.

La classifica finale:

1. U.S.D. Don Bosco Vallecrosia Intemelia

2. Andora Calcio

3. Unione Sanremo

4. Virtus Sanremo

5. Imperia Calcio

6. Ventimiglia Calcio

7. Oneglia Calcio

I premi assegnati:

Premio Fair Play: assegnato alla formazione dell’Unione Sanremo

Premi speciali

miglior portiere: Mattia Rondelli – U.S.D. Don Bosco Vallecrosia Intemelia

capocannoniere: Mattia Cipriani – Unione Sanremo

miglior giocatore: Nicolò Nervino – U.S.D. Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Top 9:

Federico Guarrera, Andora Calcio

Cristian Cane, Imperia Calcio

Matteo Maccario, Ventimiglia Calcio

Romeo Nardini, Virtus Sanremo

Alessio Ferrari, Oneglia Calcio

Alessandro Gonzales, Unione Sanremo

Karim Pezzani, U.S.D. Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Samir Belati, U.S.D. Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Simone Cirillo, U.S.D. Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Premi simpatia a:

Ndaye Felou (Virtus Sanremo), Roberto Scaglione (Andora Calcio), Mattia Troisi (Virtus Sanremo), Mattia Crespi (Oneglia Calcio), Thomas Celella (Imperia Calcio).

La manifestazione è dedicata a Mauro Rabozzi, ex mister biancorosso scomparso prematuramente nel 2012, proseguirà domenica 28 aprile con una giornata sportiva dedicata ai pulcini 2008. «Parteciperanno diverse squadre del nostro settore giovanile e due provenienti da Beausoleil» – anticipa la società del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.