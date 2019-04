Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia organizza il IV Torneo Academy Torino Football Club

Vallecrosia. Grande soddisfazione in casa biancorossa per avere ottenuto il diritto di organizzare il IV Torneo Academy Torino Football Club, che si terrà presso l’impianto sportivo Raul Zaccari a Camporosso ad aprile.

Le squadre partecipanti, che arriveranno da tutta Italia, prenderanno parte alla sfilata inaugurale di venerdì 12 aprile alle 19 e alle partite in programma sabato 13 e domenica 14 aprile su due campi da gioco presso lo Zaccari in località Braie. Circa 300 persone, tra atleti, tecnici, accompagnatori e familiari, soggiorneranno perciò per tre giorni in Riviera.

«È un grande evento. La quarta edizione del torneo “Academy Torino” sarà organizzato per la prima volta dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia: uno sforzo organizzativo enorme che ci ripaga dei sacrifici fatti per alimentare la collaborazione con il Torino Fc Academy. Sono convinto che assisteremo a due giornate di calcio molto interessanti sotto l’aspetto tecnico e sono altrettanto convinto che sarà un momento di convivialità tra diverse società sportive e le relative famiglie» – dichiara il direttore tecnico del Don Bosco Vallecrosia Intemelia Francesco Lapa.

La rassegna è dedicata alla categoria esordienti 2006. «E’ un torneo molto impegnativo che ci ripaga dell’impegno profuso quest’anno. Dopo un inizio un po’ in salita, legato al fatto che abbiamo integrato un gruppo storico di circa 12 ragazzi, che si allenano insieme da sei anni, ad un gruppo di altri 10 ragazzi, che hanno appena iniziato con il calcio, stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Siamo pronti a far valere le nostre qualità al cospetto dei nostri avversari» – commenta il mister degli esordienti 2006, Luca Soncin.

Il torneo, che non avrà né vinti né vincitori ma servirà agli osservatori del Torino per visionare i talenti più interessanti, sarà inaugurato intorno alle 19 di venerdì 12 aprile all’anfiteatro romano, sito in centro a Vallecrosia, con sfilata delle società e saluto di benvenuto anche da parte delle istituzioni locali. Sabato 13 e domenica 14 aprile vi sarà, invece, un programma fitto di partite: il primo match sarà alle 9 di sabato, l’ultimo alle 16 di domenica.

«Parteciperanno 12 società (compresi i nostri esordienti 2006) in arrivo da tutta Italia: Fc Garlasco (Pv), Asd Benese (Cn), Asd Boves Mdg Cuneo (Cn), Asd Centallo (Cn), Usd Quincitava (To), Asd Cumiana Calcio (To), Asd Fenusma (Ao), Asd Pescia (Pt), Gsd Kl Pertusa (To), Asd Baia Alassio Calcio e Asd Ceriale Calcio (Sv). Siamo orgogliosi di poter organizzare un torneo di tale portata» – precisa il responsabile del Settore Giovanile Fabrizio Federici.

L’evento è il frutto della collaborazione ormai triennale con il Torino Fc Academy e si è reso possibile grazie anche al patrocinio del Comune di Vallecrosia. A tal proposito il presidente Vincenzo Todaro aggiunge: «Non avremmo mai immaginato tre anni fa, quando abbiamo iniziato questo rapporto con il Torino Fc, di poter arrivare ad organizzare un torneo di queste dimensioni. Un ringraziamento particolare va al sindaco di Vallecrosia Armando Biasi che ci ha supportato con il patrocinio del Comune mettendoci a disposizione lo spazio per l’inaugurazione e la sfilata iniziale».

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha pensato alla logistica sul territorio, ai punti ristoro e a presentare al meglio gli impianti sportivi per il grande evento. Il torneo “Academy Torino” sarà una grande vetrina per la città di Vallecrosia e per la società di calcio giovanile.