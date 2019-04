Il day hospital di Oncoematologia e Reumatologia dell’ospedale “Borea” di Sanremo

Sanremo. Al primo piano del padiglione Castillo dell’Ospedale Borea si trova un reparto che accoglie i pazienti con patologie ematologiche e reumatologiche. È il day hospital di Oncoematologia e Reumatologia diretto dal dottor Franco Martini.

«Offriamo un servizio di day hospital terapeutico in ambito ematologico e reumatologico ma svolgiamo anche percorsi diagnostici ambulatoriali (Dsa) – spiega la capo sala Nives Bianchi–. Grazie alla presenza di tre ematologi, in questi ultimi anni i nostri servizi si sono molto ampliati. Nella nostra divisione afferiscono quotidianamente per le terapie del caso tutti i pazienti con patologia ematologica della provincia di Imperia, fatta eccezione per coloro che richiedono il ricovero presso l’ematologia dell’ospedale San Martino di Genova. Questa quota di pazienti, comunque, continua ad accedere alla nostra struttura per controlli intermedi, gestione complicanze, supporto trasfusionale e successivo follow up».

Accompagnano i pazienti nelle loro battaglie quotidiane le infermiere Francesca Barisone, Cristina Basso, Junin Silvia, Daniela Lanteri, Patrizia Moraldo e Paola Stradiotto coordinate dalla capo sala Nives. L’ equipe medica e’ composta dagli ematologi Tullio Calzamiglia, Enrico De Astis, Lucilla Rocchi e dai reumatologi Franco Martini e Simone Bernardi.

Il day ospital di Oncoematologia e Reumatologia del Borea è attivo dal lunedì al venerdì e mette a disposizione 8 posti letto e 4 poltrone.

L’attività è programmata a seguito di visita specialistica ambulatoriale o al momento della dimissione dal reparto di Medicina Interna.