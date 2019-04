Il cordoglio di Sanremo Attiva per la morte di Franco D’Imporzano

Sanremo Attiva esprime le proprie condoglianze per la morte di Franco D’Imporzano.

«Con il dolore nel cuore di tutti noi, desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze per la scomparsa del professore Franco D’Imporzano. Alla sua famiglia ed ai suoi cari vada il nostro grande affetto ed il nostro cordoglio, per quanto in

queste occasioni nessuna parola può essere di sufficiente conforto per chi perde una persona cara.

Vogliamo ricordarlo in tutti i momenti durante i quali ha difeso la cultura della nostra città insegnando a sanremaschi, sanremesi e furesti la conoscenza e l’orgoglio matuziani. Come attivisti per l’acqua pubblica ci piace, in particolare, ricordarlo durante la “Festa per l’acqua” svoltasi alla vigilia del referendum del 2011 quando, accompagnando il corteo, declamò versi e raccontò la storia di ciascuna fontana presente sul percorso, facendo scoprire ai partecipanti segreti e curiosità ai molti sonosciute. Arrivederci Franco, che la terra ti sia lieve».