Il comune di Ospedaletti sottoscrive il “Patto Locale per la Lettura”

Ospedaletti. Il Centro per il Libro e la Lettura ha conferito nel 2018 al Comune di Ospedaletti il titolo di “Città che legge”, riconoscimento che viene dato alle amministrazioni comunali in grado di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale e di allargare conseguentemente la base dei lettori.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla partecipazione attiva di numerosi soggetti pubblici e privati del territorio (Istituto Comprensivo Sanremo Ponente – Nido D’Infanzia “La coccinella” – Scuola dell’Infanzia Principe Lubomirsky – Cartolibreria l’Arcobaleno – Associazione teatrale “Nasciui pé Rìe” – Bar “Cactus cafè” – Scrittore Fiorenzo Cersosimo.) che giovedì 11 aprile alle ore 15,00 presso la Biblioteca civica “G. D’Annunzio” in Corso Regina Margherita 1 sottoscriveranno Il Patto Locale per la Lettura.

Il Patto per la lettura è uno strumento che ha come obiettivo la creazione di sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale accomunati dall’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società. Con tale Patto il Comune si impegna a coordinare e monitorare le iniziative progettuali sul territorio comunale nell’ambito della promozione della lettura, a promuovere il necessario raccordo con la Regione e i Comuni del territorio, a creare un gruppo locale di progetto (tavolo cittadino) che possa seguire con continuità le iniziative legate alla promozione della lettura, che raccolga tutti i soggetti coinvolgibili per il perseguimento dell’obiettivo generale della promozione

della lettura e che organizzi azioni per incrementare gli indici di lettura.