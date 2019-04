Sanremo. «Ho 46 anni e non ho mai fatto politica, ma stando a sondaggi vari siamo testa a testa: caro Biancheri, hai già perso». Lo ha detto il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini al suo ingresso sul palcoscenico di un teatro Centrale gremito in ogni ordine di posto per la convention organizzata per la presentazione dei suoi 96 candidati consiglieri nelle quattro liste che lo sostengono: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e i civici dei 100 per cento Sanremo.

«Siamo carichi: andiamo ad amministrare per voi e andiamo a vincere al primo turno», ha detto ancora il candidato, forte dell’ultimo sondaggio firmato Euromedia Research che lo dà davanti al suo avversario: il sindaco uscente Alberto Biancheri.

«L’amministrazione Borea, di cui Biancheri faceva parte, andò a casa un anno e mezzo prima, perché sono dei pasticcioni – ha detto Tommasini, che ha poi sottolineato -. E’ un’amministrazione di centrosinistra che con ‘Sanremo Attiva’ diventa di sinistra radicale. Sono di sinistra ma si nascondono, non fanno outing».

Amicizie, passioni, amore, famiglia, lavoro, salute, serenità: sono questi gli ingredienti trainanti della ‘ricetta Tommasini’, che riunisce il centrodestra a trazione civica.

Tommasini si è presentato ai presenti elencando le sue qualità: competenza, dinamismo, passato internazionale (il lavoro lo ha portato in tutto il mondo, dal Sudamerica alla Cina). «La cosa più importante, però, è che sono e sarò sempre vicino ai cittadini – ha dichiarato -. Sarò il sindaco a cui si potrà dare sempre del tu. Vogliamo essere vicini ai cittadini nei cinque anni e non negli ultimi cinque mesi».

Il programma. Anche se il programma elettorale completo verrà presentato ufficialmente nelle prossime ore, il candidato sindaco ne ha snocciolato alcune ‘pillole’, tra queste l’importanza che verrà data al capitolo ‘sicurezza': «Avremo un nuovo assessore alla Sicurezza, aumenteremo l’organico cella polizia locale, grazie anche al decreto Salvini» – ha detto Tommasini. E poi ancora: lotta all’abusivismo e all’accattonaggio e apertura di un presidio di polizia alla Pigna.

Ambiente. «Vogliamo una Sanremo pulita e sostenibile – ha aggiunto -. Sanremo ora è sporca. Non voglio più vedere sacchetti per la strada, voglio contenitori dove poter conferire rifiuti 24 ore su 24. La differenziata oggi non funziona? Allora i vertici di Amaie Energia devono andare a casa: se nn porti risultati vai a casa».

Decoro urbano. «Dobbiamo garantirlo, sia per i cittadini che per i turisti – ha dichiarato Tommasini -. Per questo prevediamo l’istituzione di una squadra di pronto intervento per la manutenzione ordinaria sulle criticità segnalate dai cittadini. Vogliamo una programmazione delle attività di mantenimento del decoro urbano».

La freddura. «Quanto costa una campagna elettorale?», ha chiesto il candidato del centro destra, per poi auto-rispondere alla sua domanda con una freddura su Bianchieri: «La sua 3 milioni di euro di soldi pubblici per fare gli asfalti gli ultimi cinque mesi».

Tutti i candidati

Lista civica “100×100 Sanremo”

CAPOLISTA: Paolo Tommasini: manager di impresa, 51 anni

Monica Albarelli: allenatrice federale fick – insegnante, 52 anni

Francesco Aloi: imprenditore, 39 anni

Roberto Amisano: imprenditore, 46 anni

Valentina Atragene: estetista, 27 anni

Romano Capponi: assicuratore, 63 anni

Antonella Carella: agente di viaggio, 46 anni

Piero Correnti: pensionato, ex responsabile personale Casinò, 67 anni

Reneé De Ceglia: ostetrica, 26 anni

Enrico Ingenito: ingegnere, 49 anni

Davide Lanteri: artigiano, 50 anni

Ebe Malagodi: coordinatore infermieristico, 58 anni

Marco Manara: imprenditore, 49 anni

Angela Marano: pubblicitaria, 45 anni

Fabio Mauro: imprenditore, 34 anni

Sabrina Mergiotti: coltivatrice diretta, 51 anni

Daniele Moraglia: consulente aziendale, organizzatore eventi sportivi, 36 anni

Stefania Mostardini: farmacista, 61 anni

Alessio Ricolfi: barman al Casinò, 37 anni

Stefana Rossi: ingegnere, 49 anni

Arturo Santos: Artigiano, 46 anni

Ermes Scaburri: impiegato, 26 anni

Laura Nante: insegnante, 57 anni

Cutellè Salvatore: imprenditore, 58 anni

Lista Lega

CAPOLISTA: Medlin Marco, geometra, 64 anni

Artioli Andrea, avvocato, 50 anni

Badino Patrizia, assistente studio medico, 49 anni

Cedro Ilario, avvocato, 45 anni

Ciarlo Paolo, ispettore Gdf in congedo, 49 anni

Cozza Federica, responsabile di struttura socio sanitaria, 32 anni

Frattarola Jessica, imprenditrice, 30 anni

Garibaldi Luca, commerciante, 43 anni

Ghislotti Giancarlo, studente universitario, 25 anni

Graglia Alessio, imprenditore, 41 anni

Hutupasu Mihaela, operatore socio sanitario, 47 anni

Isaia Stefano, operatore slot Casino spa, 47 anni

Mazzia-Picciot Luca, imprenditore, 48 anni

Nola Francesco, farmacista, 60 anni

Oddo Giorgio, studente universitario, 22 anni

Rodolfi Daniela, imprenditrice, 59 anni

Romeo Olmo, imprenditore, 39 anni

Sessa Graziella, pensionata, 60 anni

Siccardi Maria Rita, avvocato, 54 anni

Stella Marco, docente di economia – dottore commercialista, 58 anni

Tinelli Gianni Maria, commerciante, 72 anni

Trentinella Teresa, avvocato, 51 anni

Ventimiglia Daniele, avvocato, 42 anni

Ventura Daniele, imprenditore, 35 anni

Lista Forza Italia

CAPOLISTA: Simone Baggioli, imprenditore, 43 anni

Elisa Balestra, laureata in giurisprudenza, 28 anni

Mario Luigi Ballestra, geometra ed ex dipendente comunale, 72 anni

Giulio Basile, ingegnere strutturista, 47 anni

Flavio Baudino, consulente finanziario, 36 anni

Alessandra Beltrame, pneumologo, 72 anni

Gianluca Covatta, agente immobiliare, 45 anni

Debora Del Becaro, imprenditrice balneare, 51 anni

Emanuele Del Compare, avvocato, 47 anni

Eugenio Donato, avvocato, 71 anni

Sergio Ferrero, commerciante, 53 anni

Dino Gabbiani, arredatore d’interni 56 anni

Stefano Giusti, geometra, 36 anni

Maria Luisa Paciello, regista, sociologa ed ex dipendente Asl, 59 anni

Alessio Perilli, ragioniere, commerciante, 24 anni

Isabella Piergiovanni, imprenditrice ittica, 60 anni

Barbara Piro, imprenditrice agricola, 47 anni avvocato

Orietta Rocchetti, otorinolaringoiatra, 64 anni

Secondo Sandiano, consulente del lavoro, revisore contabile, 63 anni

Alessandra Solerio, avvocato, 52 anni

Maria Teresa Squillace Greco, insegnante, 59 anni

Arianna Tomelleri, agente immobiliare, 40 anni

Diego Gandolfo, florivivaista, 53 anni

Francesco Smeraldo, impiegato tecnico, 66 anni

Lista Fratelli d’Italia