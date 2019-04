Il candidato sindaco sanremese Tommasini ha incontrato la cittadinanza a San Romolo

Sanremo. Visita a San Romolo ieri pomeriggio per il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, all’incontro organizzato dai candidati della Lega Paolo Ciarlo e Mihaela Hutupasu.

Tommasini ha avuto modo di declinare i punti principali per un rilancio di San Romolo, come ad esempio il recupero e valorizzazione delle aree funivia stazione di San Romolo e Bignone, la creazione di un polo “montano” dei divertimenti, ossia dal downhill, ai percorsi salute e utilizzo del prato per eventi estivi, tipo concerti, l’urgente rifacimento asfalti a Monte Bignone, le nuove colonnine per ricarica delle bici elettriche, oltre al rally ed al motorismo, di cui San Romolo è stata location ideale per tanti anni e può tornare ad esserlo.