Il Bvc Sanremo perde la gara di andata sul parquet del Blue Sea Lavagna

Sanremo. Il Bvc Sanremo ha perso la gara di andata del playout salvezza sul parquet del Blue Sea Lavagna, nonostante un’ottima prestazione, soprattutto nella prima parte della partita.

A condannare la squadra matuziana sono state le tante palle perse, alcune veramente banali, che hanno vanificato quanto di buono fatto dai ragazzi di Deda.

Questo sabato a Sanremo (Villa Citera alle 21) è in programma il match di ritorno. In caso di vittoria del Bvc si disputerà lo spareggio (lunedì 15 a Lavagna), diversamente per la compagine sanremese sarà retrocessione in Promozione.

Campionato basket Serie D – gara-1 playout

Blu Sea Lavagna – Bvc Sanremo 88-84 (15-29, 26-18, 29-19, 18-18)

Bvc Sanremo: Deda 9, Massa 17, Rossi 12, Di Vincenzo 4, Fiore 11, Genovese 3, Tacconi Davide 28, Riceputi, Tacconi Daniele, Markishiq. Coach: Deda.