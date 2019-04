Il bordigotto Oliviero Troia vola in Belgio per le corse delle Fiandre

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia dopo aver partecipato alla Milano-Sanremo ha preso il volo alla volta del Belgio dove ha preso parte alla Driedaagse Brugge-De Panne, corsa in linea maschile di ciclismo su strada nella regione delle Fiandre.

Storicamente corsa a tappe di tre giorni, dal 2018 è stata trasformata in una gara di un giorno. Fa parte delle cosiddette classiche del pavé. Dal 2005 è stata inserita nel calendario dell’UCI Europe Tour come gara di classe 1.HC (2.HC fino al 2017); mentre dal 2019 è stata inserita nel calendario dell’UCI World Tour.

La prima edizione si disputò nel 1977 e fino al 2017 fu una corsa a tappe strutturata in due tappe giornaliere e due semi-tappe, di cui la conclusiva a cronometro individuale. Dal 2018 la corsa è diventata una corsa in linea di un giorno con il nome Driedaagse Brugge-De Panne. La “tre giorni” del nome è in realtà diventata una due giorni con la creazione di una nuova gara femminile subito inclusa nel calendario Women’s World Tour.

Il giovane ciclista di Bordighera, lo scorso 27 marzo, ha dato tutto sé stesso in questa competizione e alla fine è riuscito a tagliare il traguardo 37esimo. Il 31 marzo, invece, ha partecipato alla Gent-Wevelgem in Flanders Fields senza però riuscire a piazzarsi. Il 3 aprile, infine, ha affrontato la Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre classificandosi 146esimo.