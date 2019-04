Il bordigotto Davide Soreca sul podio agli Assoluti d’Italia Maxxis di enduro a Pontremoli

Bordighera. Davide Soreca nel fine settimana ha partecipato agli Assoluti d’Italia Maxxis di Enduro andati in scena a Pontremoli, piazzandosi alla fine 16esimo nella classifica assoluta, 14esimo nella quarta prova del Trofeo Airoh Cross Test e terzo nei 450.

È stata una gara davvero impegnativa per i 184 atleti al via che hanno affrontato ieri le tre prove speciali allestite dal Motoclub Pontremoli per quattro volte per gli Assoluti d’Italia e per tre volte per la Coppa Italia. Il weekend di gara si è aperto ufficialmente però sabato, con lo spettacolare prologo X-CUP Motocross Marketing – Galfer situato nel cuore di Pontremoli. Disegnato in un avvallamento naturale, la prova estrema ha accolto i riders dalle 18; partendo dalla Coppa Italia, i piloti sono entrati in prova speciale uno alla volta in base al Ranking, dal maggiore al minore.

Gli ostacoli posizionati dai ragazzi del Motoclub Pontremoli sono stati affrontati in maniera aggressiva dai partecipanti, che hanno regalato alla folla gremita attorno alla prova sia passaggi tecnici che cadute spettacolari. Thomas Oldrati è stato il miglior pilota del prologo X-CUP Motocross Marketing – Galfer, con un tempo record di due minuti netti. Il tutto si è svolto con il terreno asciutto ma la pioggia non si è fatta attendere; non appena terminato il prologo ed effettuate le premiazioni un violento acquazzone si è riversato nella zona, cambiando così i connotati della gara per oggi. Rinviata anche la sessione autografi 24mx prevista subito dopo la prova serale; i fans hanno potuto incontrare i piloti terminata la gara odierna, prima della premiazioni finali.

Il meteo fortunatamente è stato favorevole, a differenza delle previsioni che mettevano pioggia per tutto il giorno. Le condizioni del terreno sono state comunque pesanti, a causa anche di un temporale notturno, con il fango vero protagonista. Proprio a causa di queste caratteristiche, la direzione gara ha apportato dei tagli sia sul percorso che nelle prove speciali ed applicato la tabella B.

Gli stranieri hanno letteralmente dominato la quarta prova. Daniel McCanney (TM Factory) e Steve Holcombe (Beta Factory) hanno infatti catturato la scena di questa terza tappa di campionato innescando un duello mozzafiato con il portacolori della TM Factory vincitore dopo quattro giri e tredici prove speciali affrontante sul connazionale Holcombe. Il pilota Beta, non particolarmente affine con il terreno toscano, ha faticato nella seconda parte di gara dove diverse cadute lo hanno pian piano allontanato dalla prima posizione. Brad Freeman completa il podio tutto inglese di questa giornata grazie ad un’ultima perfetta prova speciale che gli ha permesso di strappare la medaglia di bronzo ad un eccezionale Thomas Oldrati (Honda Redmoto) per soli 5 secondi, fino a quel momento terzo miglior pilota assoluto di gara.

Oltre all’Assoluta, lo spettacolo non è mancato neanche nelle singole classi. Nella 125 lotta tra Tommaso Montanari (KTM TNT Corse) e Claudio Spanu (Husqvarna Osellini), con il ternano primo a fine giornata per 18 secondi; nella 250 2t Gianluca Martini (Beta) ha dominato la scena vincendo con oltre tre minuti di vantaggio nonostante lo stato febbrile. Gara cauta per Maurizio Micheluz (Husqvarna), che qui a Pontremoli raccoglie punti importanti per il campionato.

Nella 300 vittoria per Deny Philippaerts (Beta Boano), reduce da un infortunio al piede nella scorsa tappa. La 250 4t è andata a Thomas Oldrati che supera così Matteo Cavallo (Sherco CH Racing), in difficoltà in questo terreno, nella classifica a punti. Battaglia entusiasmante nella 450 con Alex Salvini (Honda Redmoto) e Giacomo Redondi (Husqvarna) che concludono la prova separati da soli due secondi. Andrea Verona (TM Factory) e Matteo Pavoni (Beta Boano) si impongono letteralmente nelle classi Junior e Youth rifilando diversi minuti di distacco ai rispettivi avversari.

Nei motoclub vince il Sebino, mentre nei Team Indipendenti il primo gradino del podio è occupato dal Team Diligenti. Passando alla Coppa FMI, la 2t va a Riccardo Fabris (KTM TNT Corse) e la 4t a Giorgio Berri (KTM). Nella Coppa Italia abbiamo avuto due grandi protagonisti ieri; la Lady Raissa Terranova e il cinquantino Niccolò Paolucci hanno affrontato con grinta le prove speciali concludendo questa gara davvero tosta. Paolucci, per questo risultato, è stato premiato con un speciale treno di gomme dal responsabile marketing di Metzeler Massimiliano Damiani.

Nel fangoso Airoh Cross Test vince il quarto round del trofeo Daniel McCanney, mentre il miglior pilota tra i passaggi tecnici dell’estrema X-CUP Motocross Marketing – Galfer è Thomas Oldrati. Nei giovani del Trofeo Enduro Action è nuovamente Andrea Verona il più veloce.

Stop per un mese e mezzo adesso per gli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro. Prosismo appuntamento l’1 e 2 giugno a Sant’Angelo in Vado (PU) per la quinta e sesta prova.