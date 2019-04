Il 16 aprile sopralluogo del comitato bilaterale Schengen Immigrazione Europol a Ventimiglia

Ventimiglia. Il Comitato bilaterale “Schengen Immigrazione Europol” svolgerà una missione a Ventimiglia il prossimo 16 aprile. Lo ha annunciato il deputato Flavio Di Muro (Lega), che ha voluto ringraziare personalmente il presidente Eugenio Zoffili e l’ufficio di presidenza «per l’attenzione dimostrata».

Del comitato fa parte anche lo stesso Di Muro che ha chiesto espressamente una visita nella città di confine, che dal 2015 vive la chiusura della frontiera da parte della Francia.

Per avere un quadro generale di quanto vissuto a Ventimiglia, la commissione ascolterà forze dell’ordine e istituzioni. E sarà poi proprio in base a quanto deciderà la commissione Europea, che ha già concesso alla Francia una proroga per la sospensione dell’accordo di Schengen, che si valuterà o meno di chiudere il campo Roja, istituito dalla Prefettura e gestito dalla Croce Rossa a Bevera.