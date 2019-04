Ventimiglia. Sono stati svelati i nomi dei sedici candidati consiglieri della lista civica ‘Ventimiglia nel cuore’, capitanata da Domenico ‘Nico’ Martinetto, che appoggia la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

Oltre a ‘Nico’, imprenditore floricolo di 42 anni, della lista fanno parte anche il libero professionista Nicolò Bonadonna, 41 anni e l’impresario edile Emanuele Borella, 35 anni. Negli uomini in lista anche Alessio Conoscenti, 42 anni, vicedirettore azienda farmaceutica, il vigile urbano in pensione Andrea De Lucia, 68 anni, e Luca Frusone, 41 anni, dipendente ASL. E ancora, Simone Fabio Valente, 43 anni, dipendente di un supermercato; Mauro Viani, operaio di 45 anni; Roberto Vicari, frontaliere di 55 anni e Johnattan Zenouaki, 24 anni, autista soccorritore.

di 18 Galleria fotografica Lista Ventimiglia nel Cuore









Sei le donne in lista: l’impiegata 54enne Alfonsina Clementi (in Baldacchino); Sylvie Lautier (in Quarti), casalinga di 44 anni; Rosanna Lorenzi, 44 anni, addetta ai servizi di pulizia; Silvia Rosso (in Sperta), 53 anni, dipendente ASL; Roberta Statari, croupier frontaliere, che con i suoi 22 anni è la più giovane in lista e Caterina Ursino (in Varapodio), casalinga di 41 anni.