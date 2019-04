I quadri “spaziali” del pittore Angelo Vinciguerra in mostra a Ventimiglia

Ventimiglia. Per i frequentatori del bar Lume di via Sottoconvento 59 è libera la visione di alcuni quadri del pittore Angelo Vinciguerra (1929-2017) in parte dedicati ai voli spaziali, incorniciati in tante cartoline di località italiane e straniere.

Per eventuali contatti con il figlio Giuseppe Henri tel. 3669788576.

(Foto E.Raneri).