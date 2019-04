I punti del programma della lista “Insieme per Diano San Pietro”

Diano San Pietro. Sabrina Saguato, 39 anni, impiegata e attuale consigliere di minoranza è la candidata sindaco per la “Insieme Per Diano San Pietro“. «Una squadra in gran parte giovane, pulita, affiatata, carica di entusiasmo, i cui componenti partecipano attivamente con le proprie attitudini e capacità», così la Saguato definisce il gruppo dei suoi candidati.

I candidati consiglieri sono: Giuseppe Bottino, 44 anni, geometra; Mirco Canavese, 24 anni, operaio specializzato; Karen Carboni, 38 anni, insegnante; Alessia Dulbecco, 25 anni, commessa; Valentina Montecristo, 31, cuoca; Andrea Ottavi, 20 anni, meccanico; Giacomo Saguato, 74 anni, ingegnere, Alessio Verdulli 21 anni, studente universitario.

«Gli obiettivi -prosegue la Saguato -sono improntati a trasparenza, innovazione e collaborazione con i comuni limitrofi. Il programma comprende rimodulazione delle tariffe Tari, applicazione del Puc con eventuali varianti in corso d’opera, ricorso a energie alternative, contrasto al degrado e all’abbandono del territorio, potenziamento della rete viaria con riordino della relativa segnaletica, ricorso ai Fondi europei per la risistemazione delle infrastrutture agricole, messa a sistema del campo sportivo ed attività ludiche, promozione turistica attraverso la valorizzazione del territorio, la programmazione di eventi e istituzione di un calendario permanente di manifestazioni sportive, culturali ed enogastronomiche anche con il coinvolgimento delle associazioni, miglioramento e riqualificazione dell’area ferroviaria con il coinvolgimento di tutto il comprensorio dianese, concreti sostegni al cittadino con particolare riferimento alle fasce più deboli, anziani, disabili e bambini e il potenziamento dei servizi di assistenza con la promozione di attività sociali, implementazione della comunicazione digitale. Pertanto gli obbiettivi proposti si pongono l’intento di rilanciare una comunità che per troppo tempo è rimasta sopita».