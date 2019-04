I piloti sanremesi della Legend Cars ospiti alla prova spettacolo del Rallye

Sanremo. Vinicio e Kevin Liguori, piloti Legend Cars di Sanremo, saranno ospiti alla prova spettacolo del Rallye.

«Vi invitiamo a vedere dal vivo le bellissime e potentissime Legend Cars. Vogliamo ringraziare – dice Vinicio – tutta l’organizzazione del rally di Sanremo per averci concesso di partecipare alla prova spettacolo che si svolgerà nel fantastico contesto del porto sole».

« Cercheremo – continua Kevin – di dare spettacolo e di far divertire tutti i nostri fans e tutti gli spettatori assiepati intorno a porto. Saremo solo sei Legend Cars, giusto per dare una dimostrazione. Oltre a noi ci saranno anche altri due piloti Sanremesi, Danilo Laura e il nuovo acquisto Maurizio Massa. Vi aspettiamo numerosi Vogliamo ringraziare Elettricom, Nino Sanremo, GF luce e Los Pistoleros Italia Srls per l’aiuto datoci».