Imperia. I giovani atleti della Uc Imperia Raineri sono tornati in sella a pochi giorni dal successo siglato al Meeting Regionale Gimcana e Sprint disputato giovedì 25 aprile sulla banchina di Borgo Marina.

Nella giornata di ieri hanno infatti partecipato al 2° Gran Premio Comune di Cipressa Memorial Alberto Galetto. Oltre 50 partenti, 7 società iscritte si son dati battaglia su un percorso disegnato tra le vie del piccolo paese di Cipressa, ricordando la Classicissima Milano-Sanremo. Un anello di circa 800 metri articolato e vario ha messo alla prova i nostri 14 ciclisti in erba. Anche questa volta la Uc Imperia Raineri non ha mancato di lasciare la sua impronta e conquistare – per la terza volta dall’inizio della stagione – il primo posto nella classifica a squadre.

GIOVANISSIMI: Primo e secondo gradino del podio per i G1 Francesco Giordano e Zeno Bonomi, mentre tra le femmine Greta Lupo si piazza in seconda posizione e Ludovica Furlanetto subito dietro di lei. Un altro Giordano, questa volta Emanuele, sigla il primo posto tra i G3 dopo una gara condotta a due con il compagno Marco Zanchi, secondo a tagliare il traguardo; sesto posto invece per Andrea Sepe. Tra le femmine Liliana Furlanetto riesce a raggiungere la seconda posizione. Ottima prestazione nella categoria G4 per Edoardo Rubino e Tommaso Sepe. Quest’ultimo pilota buona parte della gara per poi cedere il passo nell’ultimo giro al compagno Rubino che taglia per primo il traguardo. Luca Zanchi li segue in sesta posizione.

Decisamente più agitata e controversa la sfida tra i G5 a causa della fuga inarrestabile di un atleta che ha doppiato il gruppo ‘confondendo’ una distratta giuria. Dopo diversi confronti i tecnici sono arrivati a stabilire il quinto posto di Pietro Lupo, il sesto posto di Achille Bonomi e il nono posto di Alessio Scarpa. Vittoria a braccia alzate in categoria G6 per Alessandro Micolucci, seguito in quarta posizione dal compagno Matteo Belgrano. Assente a causa di una frattura alla mano destra Santiago Moretto.

Il prossimo impegno sarà mercoledì primo maggio a Cogoleto per una competizione di mountain bike,

mentre gli Esordienti correranno a Santo Stefano Belbo.

ESORDIENTI: Ottima giornata sportiva per i 4 Esordienti che ieri mattina erano impegnati per le vie

piemontesi di Castigliole Saluzzo al 32° Memorial Daniele e Domenico Cuniglio. Una gara su strada che ha visto confrontarsi sui 30 km di gara circa 40 atleti. I giallo blu targati Uc Imperia Raineri sono rientrati tutti nei primi 10 dopo un arrivo in volata: 2° Matteo Gabelloni, 6° Francesco Ciccia, 8° Manuel Scarpa, 9° Fabrizio Paciello.