I giornali della collezione del dottor Millo in mostra a Sanremo

Sanremo. La Cgil di Imperia, l’Anpi di Sanremo e la Federazione Operaia Sanremese invitano all’inaugurazione della mostra “Siamo liberi… la sublime bellezza di questi istanti! I giornali della Liberazione a Sanremo 25 aprile – 1 maggio 1945)”. Venerdì 19 aprile alle 17.30, piazzetta dei diritti Camera del lavoro di Sanremo, via Pallavicino 13.

Una mostra di dieci pannelli in cui vengono riprodotti i giornali usciti a Sanremo nei primissimi momenti della Liberazione, dopo il 25 aprile 1945:

La voce della democrazia, Organo ufficiale del C.L.N. di Sanremo

– La nostra lotta, Organo ufficiale del P.C.I. di Sanremo

– Il garibaldino, Settimanale della II Divisione Garibaldina “Felice Cascione”

– Italia libera, Settimanale del Partito d’Azione “Giustizia e Libertà”.

I giornali originali (che saranno in visione, g.c.) appartengono alla Collezione del dottor Luigi Lodovico Millo, direttore prima de La Voce della Democrazia e successivamente de La Nostra Lotta, ove ebbe come condirettore Italo Calvino. Insieme alla mostra verranno inaugurate la Libreria della Resistenza e la Libreria Sociale, due spazi messi a disposizione presso la Piazzetta dei Diritti per poter leggere gratuitamente testi di storia della resistenza e libri messi a disposizione per essere prelevati,scambiati e donati: un piccolo spazio culturale, accessibile e gratuito per tutti

Abbiamo voluto ricordare con la viva voce dei protagonisti i giorni della Liberazione a Sanremo, attraverso le parole scritte, sofferte, orgogliose e finalmente libere delle cronache giornalistiche. Un modo tangibile per ricordare due ricorrenze, il 25 aprile ed il 1 maggio, fondamentali per il nostro Paese, un richiamo a valori sempre attuali.