Domenica 7 aprile a Santo Stefano Belbo, in occasione del Lions Day, organizzato dal Governatore del Lions International Ildebrando Angelo Gambarelli, del Distretto 108 Ia3, è stato ufficializzato al Lions Club Sanremo Host e al Lions Club Sanremo Matutia, di essere entrati a far parte dell’Associazione Internazionale Amici Città Murate Lions, presentando un’ampia documentazione storica, sulle antiche mura che circondano la “Pigna “ di Sanremo.

Il dottore Giuseppe Guerra, Presidente dell’Associazione Internazionale Città Murate Lions, e socio fondatore, nel 1995, del Lions Club Lucca Le Mura, ha consegnato la Patch ACM (Amici Città Murate) da appuntare sui labari Lions, ai presidenti Vincenzo Benza (L.C. Sanremo Host) e a Danilo Papa (L.C. Sanremo Matutia), congratulandosi inoltre con i due referenti sanremesi i Lions Roberto Pecchinino (Sanremo Host) e Sara D’Amico (Sanremo Matutia) per la determinazione e impegno profuso nel valorizzare l’antica città vecchia, chiamata “Pigna” con le sue mura e i suoi antichi portali. I due Lions Club Sanremesi, ora fanno parte dei 192 Lions Club soci Amici delle Città Murate Lions nel mondo, diffusi in 23 nazioni e 4 continenti, che contribuiranno a far conoscere la storia e a valorizzare, un patrimonio storico e culturale unico nel suo genere: l’antica città circondata dalle mura la “Pigna” di Sanremo.

L’associazione che ha finalità d’interesse esclusivamente culturale e senza scopo di lucro, è apartitica ed apolitica, e potrà usare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di “organizzazione non lucrativa d’utilità culturale”