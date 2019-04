I dem di Sanremo sulla festa della Liberazione: «La celebrazione di un momento di rinascita nazionale»

Sanremo. La storia della Resistenza è stata quella di tante persone che hanno, ognuna a suo modo, lottato per riportare la libertà nel nostro Paese. Lo hanno fatto i patrioti che hanno combattuto contro l’esercito occupante tedesco, così come lo hanno fatto i tanti soldati che non hanno accettato di essere loro complici, venendo massacrati come a Cefalonia o deportati nei lager tedeschi a centinaia di migliaia.

La Festa della Liberazione però non può essere solo il ricordo di un importante avvenimento militare per il nostro Paese, ma è invece la celebrazione di un momento di rinascita nazionale, che ha reso possibili oltre sette decenni di pace, democrazia e progresso.

Troviamo molto pericolose le farneticazioni sul significato del 25 aprile di alcuni esponenti politici che ricoprono incarichi chiave nelle istituzioni repubblicane: senza la Liberazione, non ci sarebbero in Italia diritti, democrazia, libere elezioni e libertà civili.

Il PD Sanremo ringrazia i cittadini partecipanti alle celebrazioni.