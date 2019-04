I banchetti di Sanremo Attiva nel fine settimana

Sanremo. Prosegue instancabile la campagna banchetti di Sanremo Attiva. Domani, sabato 13 aprile e domenica, dalle 10 alle 16, il movimento di cittadinanza attiva sarà presente con i propri candidati e sostenitori per iniziare la raccolta firme.

L’appuntamento di sabato è in via Escoffier mentre domenica “gli arancioni” saranno presenti nel quartiere di San Martino.

Spiegano i promotori: «A partire da questo weekend i cittadini potranno firmare per la presentazione della nostra lista civica. Ricordiamo a tutti i sostenitori che si può firmare per appoggiare la presentazione di una sola lista e che occorre essere muniti dei documenti per compilare il modulo di raccolta firme.

Ci aspettiamo che coloro che vogliono vedere al centro dell’azione della prossima amministrazione del sindaco Alberto Biancheri i temi dell’ambiente, del riciclo dei rifiuti, della riduzione dell’impatto ambientale, della difesa dell’acqua pubblica e della partecipazione attiva, aiutino il movimento nel raggiungere l’obiettivo di raccolta fissato dalla normativa in circa 300 firme».