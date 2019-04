Gruppo Gnv e Rallye Sanremo premiano i vincitori delle prove “lunghe”

Sanremo. Il Gruppo Grandi Navi Veloci premia sia nel rally moderno che nel rally storico offrendo il trasferimento in traghetto Genova- Palermo e ritorno in occasione della prossima Targa Florio, tappa successiva del Rallye Sanremo.

Ognuno dei vincitori delle prove più lunghe dei rally validi per CIR e CIRAS, rispettivamente la Ronde Testico-Colle d’Oggia e la Testico-San Bartolomeo, avrà disponibilità per un furgone con carrello e vettura da gara, altra auto al seguito, oltre a due cabine per due persone.

Come da tradizione 66esimo Rallye Sanremo e 34esimo Sanremo Rally Storico sono abbinate e ripropongono l’ormai consolidato format di gara. La prima giornata è in comune tra CIR e CIRAS, con gli equipaggi che affrontano i passaggi sulle prove sanremesi. Nella seconda tappa di gara la competizione storica si differenzia con la moderna proprio per la prova speciale che assegna il premio messo in palio da GNV, con la carovana del moderno che va a concludere i 29 chilometri della Testico-Colle d’Oggia; le storiche, invece, uniscono solo le prove di Testico e San Bartolomeo concludendo poi con il Colle d’Oggia.