Sanremo. “Dopo la mareggiata dello scorso ottobre e il crollo del muro a novembre la spiaggia dei Tre Ponti sta sparendo”. E’ il grido d’allarme che lancia Giacomo Mercurio, presidente della cooperativa “Prima Realtà” che da anni gestisce la storica spiaggia libera attrezzata alla periferia est della Città dei Fiori.

Praticamente le onde, non più “ammortizzate” dalla battigia, andando ad infrangersi contro una barriera compatta fatta di cubi di cemento posizionati per riparare il “buco”, ritornano con altrettanto vigore dai lati e scavano la spiaggia, creano buchi nel fondale vicino alla riva. Nel caso dei Tre Ponti va così a scomparire quell’ampia zona “con l’acqua alle caviglie” dove stanno i bambini, dove si gioca a palletta e quel camminamento che permette di passeggiare sulla riva per centinaia di metri.

“I lavori per la riparazione del tubo dell’acquedotto del Roja (danneggiato dal crollo del muro ndr) sono finiti da venti giorni ma il cantiere è ancora lì aperto – spiega Mercurio – ci sono cumuli di pietre e noi dobbiamo aprire la spiaggia a Pasqua, in una situazione disastrosa. Inoltre , il progetto del comune, è quello di costruire di fronte al buco una doppia fila di scogli, che riporterebbe tutto al punto di partenza, con il mare e le onde che non possono ripascere la spiaggia”