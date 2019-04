Sanremo. Evento esclusivo questa sera al Circolo Golf degli Ulivi dove la concessionaria Grandiauto ha presentato in anteprima la nuova DS 3 Crossback.

Eleganza, comfort e tecnologia i tratti distintivi dell’ultimo B suv della casa automobilista francese. Un modello dalla personalità spiccata destinato a diventare un’icona di stile hi-tech che ha lasciato senza fiato tutti gli appassionati di motori (e non) presenti.

Ad accoglierli il patron Maurizio Zoccarato che ha offerto un party in grande stile a cui, in un aperitivo dal sapore elettorale, non sono mancati imprenditori ed esponenti della politica locale, tra cui il sindaco Alberto Biancheri e il candidato del centro destra unito Sergio Tommasini.

DS 3 Crossback. Cento per cento electric, la nuova DS si contraddistingue per la silhouette imponente, rinforzata dai dettagli che suggeriscono modernità e raffinatezza. Sul frontale presenta un’emblematica calandra DS wings, cesellata e scolpita, fari a led diurni verticali con motivo pount perle e gruppi ottici allungati DS matrix led vision che esprimono innovazione e performance. A sprigionare stile e potenza sulla strada è la parte posteriore dove spiccano proiettori hi-tech collegati dalla firma Crossback. L’auto si fa notare soprattutto per la sua tecnologia avanzata con drive assist, park pilot e sistema head-up a display. E poi maniglie delle portiere a scomparsa, keyless acces & star proximity, la funzione smart access e tanto altro che potrete scoprire dal prossimo maggio negli eventi “porte aperte” che GrandiAuto organizzerà negli showroom di Sanremo e Alessandria.