Sanremo. E’ iniziata molto positivamente la campagna di raccolta firme per la presentazione della lista di Sanremo Attiva alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio.

Nella giornata di oggi, il gruppo è stato presente in via Escoffier con il banchetto presso il quale tanti concittadini sono giunti per apporre la propria firma.

La raccolta proseguirà domani, domenica 14 aprile 2019, nel quartiere San Martino dalle ore 10 alle ore 16.