«Grande professionalità e cortesia», i ringraziamenti di un’utente ai medici dell’ospedale Borea

Sanremo. Quando la sanità pubblica funziona e suscita tutta la riconoscenza dei pazienti e dei loro famigliari. Ne registriamo uno dei tanti casi grazie alla lettera di una cittadina, Aldina Valle, che ha reso omaggio al lavoro degli specialisti e degli infermieri del reparto di Ortopedia dell’ospedale Borea dove prestano servizio il dottor Chimienti, Re e gli infermieri Gagliano, Tenuzzo e Pollano.

«Vorrei esprimere il mio ringraziamento per l’assistenza prestata dal reparto di Ortopedia dell’Ospedale Borea a mia mamma, segnala la signora Valle. Abbiamo apprezzato la grande professionalità, la cortesia e l’umanità del personale medico ed infermieristico e desideriamo rendere nota la nostra personale gratitudine per quanto è stato fatto per noi».