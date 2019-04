GP Azerbaijan, il monegasco Charles Leclerc sbatte e distrugge la Ferrari

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc rovina le qualifiche del GP Azerbaijan andando a sbattere contro una curva e distruggendo la Ferrari.

Si prospettava un weekend importante in casa Ferrari, dopo le sue ottime prestazioni durante le prove libere del venerdì, ma un passaggio angusto del tracciato di Baku ha messo ko il giovane pilota che alla fine della gara non ha nascosto la delusione: «Niente scuse. Sono stato inutile. Mi dispiace per tutte le persone che ci sostengono e ancora di più per tutta la squadra che meritava di meglio».

Leclerc scenderà comunque in pista domani alle 14.10 partendo dalla nona posizione: «Mi impegnerò per avere un domani migliore».

No excuses. I’ve been useless. I will push to have a better tomorrow.

Sorry to all the people supporting us and even more to the whole team that deserved so much better.

: @motorsportpics1 pic.twitter.com/F8rDEr2L0A

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 27 aprile 2019