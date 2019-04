Imperia. Gli impegni del fine settimana delle squadre giovanili dell’Imperia:

Juniores Eccellenza U19

Finito il campionato dei giovani draghetti nerazzurri con una sconfitta in casa della Voltrese per 3 reti a 2.

Juniores 2° liv. U19

Andora – Imperia sabato 6 ore 18:00

campo “M. Polo” Andora

Reduci dalla sconfitta casalinga, per 2 reti a 4 contro Ospedaletti, i ragazzi allenati da mister Olivieri saranno ospiti dell’Andora, 13° in classifica con 20 punti.

Allievi Prov. U17

Imperia – Ventimiglia B domenica 7 ore 9:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Bella vittoria della leva 2002 domenica scorsa che in trasferta a Ospedaletti sono riusciti ad imporsi con un ottimo risultato. Questa domenica ospiteranno il Ventimiglia presso il campo “F.Salvo” di Imperia.

Allievi U16

Imperia – Savona domenica 7 ore 10:45

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Derby di categoria per i nerazzurri che, dopo aver osservato il turno di riposo della scorsa settimana, arrivano a questo difficilissimo impegno con i savonesi primi in classifica con 49 punti.

Giovanissimi Prov. U15

Imperia – Pietra Ligure sabato 6 ore 18:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Bella vittoria di misura nell’incontro disputatosi lo scorso week-end contro i rossoneri dell’Atletico Argentina, grazie a questa vittoria i nerazzurri mantengono il punteggio pieno e si apprestano ad affrontare nell’incontro casalingo il Pietra Ligure, 5° in classifica con 18 punti.

Giovanissimi U14

Savona – Imperia domenica 7 ore 10:30

campo “A.Picasso” Quiliano

Altro derby in casa nerazzurra sempre contro il Savona, seconda forza del campionato con 45 punti. Il campionato dei nerazzurri, come già detto, è stato fin sopra le aspettative visto la complessità di questo girone. La scorsa settimana i nerazzurri sono stati battuti tra le mura amiche dal ventimiglia per 1 rete a 2.