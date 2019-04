Camporosso. Si è svolta ieri, presso il centro polivalente Giovanni Falcone in località Bigauda un’importante giornata di formazione organizzata dal Sulpl (sindacato unitario della Polizia Locale) e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Comune di Camporosso e dall’ albo dei geometri, avente a tema l’elaborato sistema di sicurezza denominato “safety and security” che, secondo le linee guida del Ministero dell’Interno, vede coinvolte le Forze di Polizia statali e le Polizie locali nella gestione dell’ordine pubblico e delle attività a esso correlate in occasione di manifestazioni pubbliche.

Proprio negli eventi di grande respiro, diventa determinante la fattiva collaborazione di tutte le istituzioni interessate quali il Prefetto, la Questura, i comandi provinciali e territoriali di tutte le forze di polizia statali e locali e dei Vigili del fuoco, gli enti locali (Provincia e Comune) nonché di tutte quelle associazioni che concretamente possono fornire il loro contributo alla causa come le pubbliche assistenze, la protezione civile ed il personale tecnico tra cui architetti, progettisti e geometri.

Dopo un saluto del sindaco di Camporosso Davide Gibelli, alla platea costituita da moltissimi ufficiali ed agenti della Polizia Locale provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte, unitamente ad alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il vice questore Saverio Aricò, dirigente del commissariato di Ventimiglia, che ha sottolineato quanto sia fondamentale ogni componente nella gestione tecnica delle manifestazioni.

Ha preso poi la parola, in veste di relatore, Domenico Giannetta, comandante di Polizia Locale della provincia di Avellino, considerato un esperto a livello nazionale della gestione della sicurezza urbana integrata e di protezione civile che ha illustrato in maniera impeccabile e coinvolgente a tutti i presenti tutta la normativa in materia con le ultime novità legislative, le disposizioni del Ministero dell’Interno e l’analisi dei vari protocolli operativi, analizzando approfonditamente tutti gli aspetti tecnici del complesso apparato di vigilanza il cui scopo è garantire che gli eventi possano svolgersi in maniera quanto più sicura possibile non solo per gli operatori ma per tutta la popolazione alla luce dei terribili attentati, anche di matrice terroristica, avvenuti in Europa e in particolare nella vicina Francia. Alle numerose domande dei partecipanti, Giannetta ha risposto con professionalità e precisione.

Moderatore dell’incontro è stato il comandante della Polizia Locale di Dolcedo Gianmarco Danio.

Ha partecipato all’incontro anche il deputato Flavio Di Muro, che ha ribadito come nei programmi del Governo ci sia un deciso e concreto sostegno all’operato di tutte le forze di polizia e il riconoscimento normativo del sempre più decisivo ruolo della Polizia Locale nel sistema sicurezza.

Presente anche Claudio Mascella, segretario generale vicario del Sulpl. «Siamo pienamente soddisfatti dell’ottima partecipazione che ha fatto registrare questa giornata di formazione professionale – ha dichiarato Mascella -. Ancora una volta il nostro sindacato ha pensato alla categoria fornendo a tutti gratuitamente un aggiornamento tecnico di primo livello e che costituisce un arricchimento riscontrabile anche sul piano del fascicolo matricolare personale degli Operatori. Come sempre continueremo su questa strada come nell’interesse esclusivo di tutti i colleghi».

«Un sentito ringraziamento a tutti i dirigenti territoriali che hanno permesso una grandissima adesione a questo seminario di studio che ha visto partecipare circa duecento tra appartenenti delle varie forze di Polizie e rappresentanti delle varie associazioni – ha detto il coordinatore regionale Sulpl, e segretario provinciale Sergio Fogliarini -. Un grande lavoro di squadra che ancora una volta ha premiato. Un plauso particolare al vice comandante di Ospedaletti Jenny D’Agostino per aver partecipato all’organizzazione del convegno».

Conclude Fabio Delucchi, dirigente sindacale Sulpl, membro R.S.U. e appartenente alla Polizia Locale di Imperia: «Spesso le amministrazioni non hanno le risorse economiche per permettere agli operatori di frequentare costosi corsi di aggiornamento e, malgrado tutta la buona volontà, non di rado ci si ritrova quindi costretti a rinunciare a seguire giornate di studio che trattano tematiche fondamentali per l’attività lavorativa degli interessati. Ecco che dunque giornate di formazione come quella odierna, che il nostro sindacato organizza a titolo completamente gratuito, fornendo a tutti gli addetti ai lavori materiale didattico elaborato ed illustrate da esperti del settore a livello nazionale, devono essere viste come un appuntamento assolutamente da non mancare, un’occasione per crescere professionalmente e dunque migliorare la qualità del servizio da espletare a giovamento di tutti. Il filosofo Gadamer diceva che la cultura è l’unico bene dell’umanità che distribuito fra tutti anziché diminuire diventa più grande. Mai come in queste occasioni mi rispecchio perfettamente nel suo pensiero».