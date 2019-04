Sanremo. Si è tenuto giovedì 11 aprile, alle 15, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” di via Volta, un saggio musicale che ha visto protagonisti due Istituti ad indirizzo musicale: l’I.C. “Ghiglieri-Aicardi” di Finale Ligure e l’I.C. “Sanremo Centro Levante”.

Il gemellaggio, che vedrà impegnati gli alunni della Scuola di Sanremo in una trasferta il prossimo anno a Finale Ligure è stato organizzato dai docenti dei due Istituti con largo anticipo e si è concluso, in questa prima parte, in una interessante carrellata di esibizioni musicali con formazioni orchestrali.

Hanno aperto il Concerto gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado Italo Calvino di Sanremo, sotto la direzione del Prof. Livio Zanellato, con l’esecuzione di due brani: “Go Rest Ye Merry Gentlemen” (tradizione inglese) e “Another One Bites the Dust (Queen). Si sono poi esibiti gli ospiti con un nutrito e accattivante programma: “I Pirati dei Caraibi” (Hans Zimmer), “Jazz Suite” (Remo Vinciguerra), “Disney Medley”, “Carmen Suite” (Georges Bizet), “Viva la Vida” (Coldplay); la direzione dell’Orchestra era affidata al Prof. Salvatore Scarlata.

Erano presenti i professori di entrambi gli Istituti, che hanno preparato accuratamente i giovani musicisti.

Istituto Comprensivo “Ghiglieri-Aicardi” di Finale Ligure

Paolo Flora: pianoforte

Chiara Gamba: violino

Maurizio Ghio: chitarra

Salvatore Scarlata: flauto

Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”

Sergio Basilico: chitarra

Leonardo Ferretti: pianoforte

Cristina Orvieto: pianoforte

Giovanni Sardo: violino

Livio Zanellato: flauto

Professori e ragazzi si sono dati appuntamento per il 14 maggio ad Albenga alla manifestazione “Ponente in Musica”.

I corsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria dell’I.C. “Sanremo Centro Levante”, sono gratuiti e attivi dal 1988; gli strumenti insegnati sono la chitarra, il flauto traverso, il pianoforte e il violino. Gli alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano, nell’ambito dell’attività curricolare, 2 ore settimanali per svolgere lezioni di strumento, individuali e/o per piccoli gruppi.

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale promuove molteplici occasioni di scambio, d’incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l’orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze favorendone una sana crescita sia culturale che sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, umano ed intellettuale. Lo studio dello strumento musicale resterà certamente un’esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere al Liceo musicale e al Conservatorio.