Gallerie Ventimiglia-Airole, fine lavori in estate. Anas: «Ci sono state criticità»

Ventimiglia. Si inizia a vedere la luce in fondo “ai tunnel” per quanto riguarda i lavori alle gallerie Cima Rovere e Noceire tra Airole e la città di confine. L’infinito cantiere terminerà forse in anticipo rispetto alla “tabella di marcia” stilata da Anas.

Si tratta di lavori presi nel mirino ormai da tempo da parte dei lupi da tastiera che sui social network non fanno mai mancare post farciti di insulti nei confronti della ditta incaricata dei lavori, Anas o più semplicemente dei lavoratori. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori per conto dell’ente, il cantiere dovrebbe vedere la fine tra alcuni mesi andando non oltre la fine dell’estate.

«Nessun ritardo di consegna né di rallentamento dei lavori». Le gallerie, che avrebbero dovuto riaprire nel mese di marzo, verranno forse riaperte nel mese di settembre salvo “sorprese” cioè prima o durante la bella stagione.

Stando quanto dichiarato, il cantiere avrebbe subito diversi intoppi a causa di imprevisti pervenuti durante lo svolgimento delle opere, a partire dalla scoperta di una falda acquifera lungo il tunnel Noceire e di criticità del territorio, rendendo necessaria la richiesta di una perizia di variante al fine di modificare il progetto originario. Ricordiamo che i lavori, iniziati nel novembre 2017, si sono resi necessari per la messa in sicurezza di entrambe le gallerie secondo le nuove normative europee, quindi il rinnovo totale del sistema SOS, scolo delle acque reflue, illuminazione e ventilazione. Prossimamente Anas comunicherà attraverso gli organi di stampa i dettagli sulla futura riapertura.