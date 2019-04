Futura Sanremo si amplia il programma del candidato sindaco Alberto Pezzini

Sanremo. Futura Sanremo si amplia il programma del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative Alberto Pezzini. «Un programma dove nulla è stato lasciato al caso – dichiara Pezzini. L’aiuto al commercio e la creazione di posti di lavori sono un connubio indispensabile, come è indispensabile creare nuove opportunità per i nostri giovani:

CONTROLLI E SANZIONI AI PUBBLICI ESERCIZI: Controlli e sanzioni da parte del comune cambiano modalità. Il primo accesso di verifica di ogni attività, nessuna esclusa, in caso di irregolarità non utilizzerà il sistema sanzionatorio. Verrà invece consigliato come mettersi in regola dando consigli e dando un tempo per l’attuazione che non dovrà mai essere inferiore ad un mese. Solo al secondo accesso di verifica, se non si sarà adempiuto, si agirà con le sanzioni. Il nostro interesse è quello di avere attività in regola, non di fare cassa.

ELIMINAZIONE DELLA SOCIETA DI RECUPERO CREDITI DEL COMUNE: Attueremo uno studio di fattibilità per vedere se è possibile rinunciare ad ABACO. Oggi le varie tasse della pubblicità, spazzatura etc, vengono richieste da questa società con sede legale a Padova. Su ogni cartella inviata naturalmente quest’ultima ha un suo tornaconto, che se gestito “IN HOUSE” porterebbe maggiori introiti al comune, con verifiche e contradditori molto più veloci. L’intenzione nostra è di portare i controlli in mano ai vigili più anziani togliendoli dalla strada. Il risparmio attuato attraverso l’eliminazione dell’ente verrebbe impiegato per assumere vigili più giovani e fisicamente più preparati.

PROGETTO SIAE: se siamo la città della musica, va dimostrato. Intendiamo raggiungere un’accordo per una tariffa unica a carico del comune, di modo che artisti di strada bar negozi e locali possano fare musica senza dover richiedere permessi o pagare nulla. Basterà una semplice comunicazione tramite pec

BARATTO AMMINISTRATIVO: Sempre più spesso troviamo famiglie che non riescono a pagare i tributi dovuti al comune. Intendiamo allora applicare una cosa che già esiste dal 2014, ma pochi comuni adottano, cioè il baratto amministrativo. Il cittadino, per sanare la propria posizione debitoria svolge dei lavori utili, come ridipingere i muri di un edificio comunale, curare i fiori in un giardino, verniciare una staccionata, ripulire le strade ed altro, sulla base di un elenco di progetti approvati

START UP: vogliamo individuare uffici negozi o appartamenti di proprietà del comune e non utilizzati, da dare gratuitamente ai nuovi GIOVANI IMPRENDITORI che cercano di creare nuove start app. Il comune cercherà di investire non solo in start app ma su qualsiasi persona abbia un progetto valido che porti frutti sia al comune che all’ideatore stesso. Iniziamo a prenderci cura dei nostri giovani e a non mandarli via per trovare un lavoro.

AGRICOLTURA: partirà uno studio di fattibilità, verificando proprietà del comune etc, per fare investire i giovani in nuove imprese dedite all’agricoltura e alle fattorie, poiché sembrerebbe secondo i dati ISTAT che continui a rimanere un settore ancora in salute nonostante la crisi stia investendo numerosi comparti della nostra economia. Una sorta di nuovo avvio di imprese per gli under 35, per un ritorno anche al vero prodotto a km zero. La speranza è anche che qualcuno torni a investire in un bene di cui l’umanità, senza non potrebbe vivere, e che sono sempre più in pericolo, LE API».