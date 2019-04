Ventimiglia. “Francia A8 chiusa Nice est per incidente”. E’ il messaggio che questa mattina è apparso sui pannelli luminosi, presenti in autostrada, per avvisare gli automobilisti.

Massima prudenza, perciò, per chi viaggia sull’A8, l’autostrada francese che collega Aix-en-Provence con Mentone, visto che è stata chiusa l’uscita Nice est a causa di un incidente.