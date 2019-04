Frana la strada per Poggio a La Vesca, Aurelia chiusa di notte

Sanremo. Per cinque notti l’Aurelia rimarrà chiusa nel tratto della Vesca all’altezza del bivio di Poggio per lavori di messa in sicurezza. All’inizio della strada che da Arma di Taggia porta verso la frazione matuziana, infatti, si è aperto uno squarcio nel muro di contenimento ben visibile a occhio nudo.

I lavori previsti nei prossimi giorni e commissionati in somma urgenza dal Comune, richiedono l’uso di un macchinario particolare che andrà a occupare l’intera carreggiata. Ergo, l’arteria stradale dovrà rimanere chiusa durante l’intervento, il quale avverrà solo di notte per arrecare minori disagi possibili agli automobilisti. Al momento il traffico prosegue a senso unico alternato.

Il collegamento da e verso levante sarà garantito dall’Aurelia-bis che però non può essere utilizzata dai ciclomotori di bassa cilindrata.

L’area è da tempo soggetta a smottamenti franosi. Come non ricordare il cedimento, qualche metro prima del bivio per Poggio, di un muro privato avvenuto nel 2014 che aveva condannato l’Aurelia a rimanere chiusa per alcune settimane. Secondo lo studio geologico commissionato da Palazzo Bellevue, anche nel tratto sotto osservazione oggi servirebbero degli interventi risolutivi per i quali, da solo, il municipio non è in grado di sostenerne le spese.

Per questo l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco ha chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo di confronto tra gli enti coinvolti: Anas, Regione e la stessa amministrazione comunale.