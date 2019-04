Sanremo. Una partenza record per la rassegna che fino al 1° maggio propone mostre, incontri, laboratori e workshop sul tema della natura e del verde.

Anche nella giornata di pasquetta si è registrato un flusso continuo di residenti e turisti che hanno superato le 5000 presenze complessive nei primi tre giorni della manifestazione. La grande folla di questi primi giorni di apertura della manifestazione ha dimostrato ancora una volta sia il grande interesse per la struttura museale e sia la grande attenzione per questo contenitore culturale che affronta i temi della natura e dell’ambiente nel ricordo del giardiniere di Calvino.

Il Forte di Santa Tecla, che fa parte del Polo Museale Ligure del MiBACT, è un’occasione straordinaria per residenti e turisti per visitare una struttura affascinante rendendo omaggio a questo illustre e famoso concittadino. La mostra sarà aperta fino a primo maggio tutti i giorni a partire dalle 10 e fino alle 19 con orario continuato e aperture serali in occasione degli spettacoli teatrali. Tutti gli incontri e le attività nel programma coordinati dal giornalista Claudio Porchia sono ad ingresso libero.

Maggiori informazioni sulla pagina facebook dedicata (https://www.facebook.com/liberesoguglielmi/), Questo il programma dei prossimi con le iniziative dedicate alla cucina con i fiori:

Mercoledì 24 aprile

11 “Show cooking la cucina con i fiori” con la Chef Paola Chiolini del Ristorante Balena Bianca Vallecrosia

17 “Occhio allo spreco: i consigli di Libereso” con Cristina Gabetti, scrittrice, giornalista e inviata di Striscia la notizia

21 “Carne vegana” spettacolo teatrale di e con Valentina Di Donna

Giovedì 25 aprile

11 “Flower Cooking Show: in cucina con i fiori commestibili” con degustazione a cura di Marco Nigro

16 “I fiori commestibili e la cipolla egiziana in cucina: un connubio perfetto” con R&B Agricoltura e Hortives

17 “Fiori nel piatto” con le food blogger Gabriella Rizzo e Raffaella Fenoglio

Venerdì 26 aprile

11 “La raccolta delle erbe spontanee tra tradizione e modernità” con Simonetta Chiarugi

12 “I Fiori nel piatto” presentazione del libro con l’autore e chef Gianfranco Calidonna

15 “Un caffè di qualità: dalla coltivazione sostenibile alla tostatura” con degustazione a cura di Cooffeel di Ventimiglia

16 “Il giardiniere di Calvino e Rainews” un filmato inedito della Rai a cura del giornalista Luciano Minerva

17 “Laboratorio di detersivi naturali per la lavatrice” con Valentina Di Donna

18 “Coltivare la salute con l’Aloe arborescens” a cura di Roberta Fusco

21 “I Contrapposti presentano Pot-Pourri” spettacolo teatrale con Barbara Ganini, Marta Laveneziana e Salvatore Stella

Sabato 27 aprile

10.30 “Progetto Antea: la filiera del fiore commestibile” a cura di Crea Sanremo con Barbara Ruffoni

11 “Workshop sulla coltivazione, conservazione e utilizzo dei fiorì commestibili”, come coltivare o acquistare fiorì commestibili in sicurezza e come conservarli e utilizzarli correttamente a cura di Marco Nigro

12 “Un caffè di qualità: dalla coltivazione sostenibile alla tostatura” con degustazione a cura di Cooffeel di Ventimiglia

15 “Scopriamo il Tai Chi” conferenza e lezione di Giulio Marchetti, istruttore esperto di Kung Fu scuola Chang (alle 18 lezione aperta sul prato antistante la Fortezza)

16 “Tradizione e storia dei lieviti” a cura di “Panificio Fratelli Lia” di Camporosso. dell’Azienda Vitivinicola “Terre Bianche” di Camporosso e del “Birrificio Nadir” di Sanremo. Degustazione della “Torta Libereso” con cipolla egiziana.

17 “Il valore di un fiore” a cura del professor Arturo Croci

18 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

21 “La voce della biodiversità: il suono della Cipolla egiziana ligure” concerto sensoriale a cura di Marco Damele e Christian Gullone