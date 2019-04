Fognini non partecipa al Barcelona Open, l’armese dà forfait per infortunio

Taggia. E’ stata annullata la partita di oggi tra Fabio Fognini e Nicola Kuhn in Catalogna. L’armese ha infatti dato forfait a causa di un infortunio.

Dopo aver scritto la storia sulla terra rossa del Principato di Monaco, il tennista di Arma di Taggia è costretto ad eliminarsi dal tabellone di Barcellona per un dolore alla coscia perdendo così l’opportunità di affrontare lo spagnolo numero 276 del ranking mondiale, entrato nel torneo grazie ad una wild card, al secondo turno.

Decisione presa per evitare un infortunio più grave e per prepararsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti, tra i quali il Masters 1000 di Madrid, gli Internazionali del Foro Italico e il Roland Garros.