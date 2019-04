Fognini bambino insieme all’ex sindaco di Ospedaletti Parrini: «Grazie Fabio!»

Taggia. «Lo avete riconosciuto quel bimbo senza cappellino? Sì, è proprio Fabio Fognini il ragazzotto che vinse il suo primo torneo nel circolo di Ospedaletti» – ricorda l’ex sindaco di Ospedaletti, Flavio Parrini, commentando una foto in cui è ritratto il “principe” di Montecarlo da giovane. Il tennista di Arma di Taggia domenica, il giorno di Pasqua, si è infatti aggiudicato il Masters 1000 di Montecarlo.

«Nell’indirizzo di saluto che gli rivolsi dopo la vittoria, dopo gli opportuni complimenti di Renzo Cimiotti – presidente della F.I.P. provinciale, mio grande amico e compagno di doppio, gli augurai per il suo avvenire di vedere lontano, di non accontentarsi dei complimenti di un sindaco ma bensì porsi come obiettivo di ricevere la premiazione dalle mani di un Principe. E’ avvenuto. Bravo Fabio grazie di avermi fatto provare tale grande gioia!» – afferma Parrini commentando il grande risultato conquistato dal tennista armese.